美聯：一手交投連續8個月破千宗　香港仔、鴨脷洲新盤吸金力最強

據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，9月首22日一手成交量錄1,455宗，已是連續8個月單月成交突破千宗，並超越2021年5月至11月連續7個月的紀錄，創自2019年3月至11月後的最長紀錄。



美聯物業分析師岑頌謙指出，隨著減息疊加《施政報告》的效應，為樓市帶來正面支持，相信一手成交量單月逾千宗的走勢可進一步延續，屆時將可挑戰2019年3月至11月連續9個月的最長紀錄。



本年迄今錄錄14840宗 較同期升36%

截至9月22日，一手成交錄14,840宗，涉及金額達1,421億元，分別較去年首9個月上升約36%及近7%，宗數創6年同期新高，而金額亦達至4年同期高位；然而，由於年內有不少細價盤登場，因此一手金額升幅未及宗數。

每月一手成交量。

十四鄉錄最多一手成交 香港仔及鴨脷洲吸金最多

若以《一手住宅物業銷售資訊網》的地區劃分，年內一手成交量最多的地區是十四鄉，錄1,536宗，緊隨其後的屯門亦錄1,533宗，僅以3宗之差排第二位，而將軍澳則以1,452宗排第三位。

至於一手吸金力最強的地區則是香港仔及鴨脷洲區，當中包括黃竹坑涉約209億元，其次分別是啟德涉約190億元、將軍澳區涉約96億元。

每年首9個月一手成交量及金額。