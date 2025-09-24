薄扶林Pokfulam Peak洋房銀主盤1.35億沽　持貨七年貶值50%

港島豪宅洋房出現大幅蝕讓個案，薄扶林Pokfulam Peak一幢洋房銀主盤，在8月底以1.35億元沽出，較7年前買入價大幅貶值50%。



上述成交個案為薄扶林道Pokfulam Peak 92B號屋，實用面積4,273平方呎，四房間隔，並附設花園1,085平方呎及天台1,051平方呎。

2018年底購入價2.71億 首按借財仔8成

原業主於2018年12月以約2.71億元購入上述洋房，其後在2019年3月份抵押洋房向財仔承做一按，涉及金額高達2.168億元，佔樓價高達8成。

近年不斷抵押借財仔

雖然首宗一按已高達樓價8成，不過在2021年及2022年間，該名業主繼續先後5次向不同財務公司加按，其中兩次涉及金額約2,000萬及3,000萬元，洋房最終淪為銀主盤。據悉，該幢銀主洋房早前叫價1.8億元，最終減價4,500萬元，以1.35億元售出，單位在過去7年大幅貶值50%。

薄扶林道Pokfulam Peak。