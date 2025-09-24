颱風樺加沙｜外區買家無懼風雨颱風下入市　斥1300萬購嘉亨灣三房

【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風樺加沙襲港，有買家無懼風雨，在颱風下決定擲1,300萬元買入西灣河嘉亨灣中高層三房自用。上手業主持貨21年，帳面大賺逾6球離場。



美聯物業助理區域經理鄭琨表示，是次成交為嘉亨灣6座中高層A室，實用面積675平方呎，屬三房連套房間隔，外望海景。

外區客在颱風下決定入市作換樓

原主叫價約1,485萬元，經議價後以單位累減185萬元，終以1,300萬元沽出，呎價19,259元。至於，新買家為外區客，因鍾情屋苑設施齊備、交通方便，加上單位景觀吸引，以及樓價在預算內，於是在颱風下決定入市作換樓。

2004年買入價629萬

據知，原業主於2004年9月以約629萬元購入上述物業，持貨至今21年，是次轉手帳面獲利約671萬元，單位期內升值1.06倍。

西灣河嘉亨灣。（林頌華攝）