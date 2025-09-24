「8號波」飛的入屯門落訂！外區客335萬搶購康麗花園 樓價升兩倍
撰文：李煥好
出版：更新：
【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風「樺加沙」正吹襲本港。天文台繼昨日（23日）掛出8號風球後，於今日凌晨2時40分改掛10號風球。即使風勢猛烈，樓市仍有交投，屯門康麗花園一伙兩房單位，獲買家在8號風球下乘搭的士前往屯門落訂，成交價335萬元，呎價約9,254元。業主持貨16年，帳賺約2.3倍。
祥益地產區域董事袁思賢表示，上述成交單位為康麗花園1座中層H室，實用面積362平方呎。據悉，單位以335萬元沽出，呎價約9,254元。
放盤不足一日、買家風球下搭的士入屯門即場落訂
代理透露，原業主叫價350萬元，放盤不足一日即獲買家垂青。新買家對該屋苑心儀已久，且屋苑鄰近西鐵站交通便利，加上單位開價符合其預算。於是該買家於8號風球下乘搭的士前往屯門，最終在現場睇樓後，買家還價至335萬元並即場落訂。
業主持貨16年 樓價升約2.3倍
參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為屋苑同座中層H室，面積間隔相同，於今年7月初以318萬元成交，呎價8,785元。即上述單位最新成交價較同類單位高17萬元或約5.4%。
資料顯示，原業主於2009年以102萬元買入單位，持貨16年，現轉手帳面賺約233萬元或約2.3倍離場。
