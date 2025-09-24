半島豪庭三房3.95萬租出 業主一個原因減租1500元 、回報3.7厘
撰文：蔡偉南
租賃市場暢旺，最新有外區客以每月3.05萬元承租紅磡半島豪庭三房，低市價5%。據知，業主因見租客有穩定工作，決定提供租金優惠即時減租1,500元，料租金回約3.66厘。
香港置業分行首席聯席董事梁德權表示，是次租賃成交為紅磡半島豪庭2座中層H室，實用面積約590平方呎，屬三房間隔。
業主最初叫租為每月3.2萬元，約1星期後吸引外區客洽租，經雙方經議價後，業主因見租客工作穩定，決定願意提供租金優惠減租1,500元，最終單位以3.05萬元租出，呎租約51.7元，低市價約5%。
至於新租客為夫婦，因鐘情單位屬特大三房，加上環境清幽，故睇樓後決定承租上述單位。
據知，業主於2020年6月以1,000萬買入該單位，若以現時租金計，料租金回報約3.66厘。
