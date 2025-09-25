體恤年青家庭置業 業主減價至438.8萬沽新葵芳花園 平估價8萬
撰文：李煥好
出版：更新：
息口下調利好樓市，部分業主擴闊議價空間。新葵芳花園一伙兩房單位最新獲用家垂青，原業主減價41.2萬元，以438.8萬元沽出單位，低於銀行估價8萬元，呎價約10,970元。原業主長情持貨36年，帳賺385.3萬元或約7.2倍。
美聯物業分行營業經理陳偉健表示，上述成交單位為新葵芳花園A座低層5室，實用面積為400平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主最初開價480萬元放盤。而買家為年青家庭，於區內睇樓多時，屢遇單位叫價高於銀行估價而卻步，至近日鐘情單位享有簡潔裝潢決定議價。
雙方多番議價後，業主體恤年青家庭置業艱難，願意減價41.2萬元至低於銀行估價8萬元，終以438.8萬元沽出單位，呎價約10,970元。
↓↓新葵芳花園A座低層5室↓↓
+2
最新成交價平同類單位31萬
參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為同座低層5室，面積間隔相同，於上月中以469.8萬元沽出，呎價約11,745元。換言之，上述單位的最新成交價較同類單位低31萬元或約6.6%。
長情業主持貨36年 樓價升值約7.2倍
翻查資料，原業主於1989年以53.5萬元買入單位，一直作自住用途，持貨36年至今沽出，帳面大幅獲利385.3萬元，單位期內升值約7.2倍。
土瓜灣壹沐首錄撻訂 兩房買家首輪592萬入市、終棄購輸29萬訂金租客睇樓兩年、感愈睇愈貴終入市 斥592萬購屯門南浪海灣兩房減息無力救市？半新樓維港滙業主蝕讓價放盤、3年半終蒸發逾兩成跑馬地One Jardine's Lookout錄短炒 三房1170萬沽、呎價升值10%半島豪庭三房3.95萬租出 業主一個原因減租1500元 、回報3.7厘