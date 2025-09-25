體恤年青家庭置業　業主減價至438.8萬沽新葵芳花園　平估價8萬

息口下調利好樓市，部分業主擴闊議價空間。新葵芳花園一伙兩房單位最新獲用家垂青，原業主減價41.2萬元，以438.8萬元沽出單位，低於銀行估價8萬元，呎價約10,970元。原業主長情持貨36年，帳賺385.3萬元或約7.2倍。



美聯物業分行營業經理陳偉健表示，上述成交單位為新葵芳花園A座低層5室，實用面積為400平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主最初開價480萬元放盤。而買家為年青家庭，於區內睇樓多時，屢遇單位叫價高於銀行估價而卻步，至近日鐘情單位享有簡潔裝潢決定議價。

雙方多番議價後，業主體恤年青家庭置業艱難，願意減價41.2萬元至低於銀行估價8萬元，終以438.8萬元沽出單位，呎價約10,970元。

↓↓新葵芳花園A座低層5室↓↓

+ 2

最新成交價平同類單位31萬

參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為同座低層5室，面積間隔相同，於上月中以469.8萬元沽出，呎價約11,745元。換言之，上述單位的最新成交價較同類單位低31萬元或約6.6%。

長情業主持貨36年 樓價升值約7.2倍

翻查資料，原業主於1989年以53.5萬元買入單位，一直作自住用途，持貨36年至今沽出，帳面大幅獲利385.3萬元，單位期內升值約7.2倍。