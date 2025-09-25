元朗世宙業主「添食」多一間、斥532萬購兩房戶　上手6年帳蝕68萬

減息後買家置業成本降低，二手市場錄得「添食」個案。元朗世宙一伙兩房單位最新以532萬元成交，呎價約12,488元。據悉，該買家為屋苑業主，趁減息於同屋苑再添置一伙物業。而原業主持貨6年，帳面虧損68萬元或約11.3%。



利嘉閣地產助理分區經理吳紫旭表示，上述成交單位為世宙5座低層D室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔，外望樓景。據悉，原業主以560萬元放售單位。

而新買家同為世宙業主，心儀屋苑保養新淨及位置便利，故計劃於同屋苑多買入一伙物業。雙方議價後以532萬元售出，呎價約12,488元。據放盤相片可見，單位內籠新凈，附企理裝修。

↓↓世宙5座低層D室↓↓

較同類單位平29萬元

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層D室，面積間隔相同，於今年六月初以561萬元成交，呎價約13,169元。換言之，上述單位的最新成交價較同類單位低29萬元或約5.2%。

上手持貨6年 樓價慘蝕逾一成

翻查資料，原業主在2019年以約600萬元買入單位，持貨6年，帳蝕68萬元離場，樓價期內貶值約11.3%。