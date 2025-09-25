本金93萬賺九球？黃埔花園三房1030萬沽 樓價38年狂升近十倍
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市利好消息頻現，有長情業主趁機沽貨。藍籌屋苑黃埔花園一伙三房單位最新以1,030萬元成交，呎價約12,795元。原業主早於38年前以約93.8萬元購入單位，現沽貨帳賺約936.2萬元，單位期內升值約10倍。
美聯物業分行營業經理譚中源表示，上述成交單位為黃埔花園9期5座低層F室，實用面積約805平方呎，屬三房間隔，望內園景致。代理透露，單位原先以1,200萬港元連租約放售，放盤約六個月後，業主於生約期間調整叫價至1,050萬元，近期獲外區用家洽詢。
該買家鍾情單位內園景觀清靜，且戶型實用率高。經雙方議價後，業主願意再讓步20萬元，最終1,030萬元以交吉形式售出，呎價約12,795元。
長情持貨約38年 樓價升值約十倍
翻查資料，原業主於1987年以約93.8萬元購入上述單位，持貨約38年，現轉手帳賺約936.2萬元離場，樓價期內升值約10倍。譚中源補充，黃埔花園作為傳統藍籌屋苑，租售長期保持穩定，本月暫錄得17宗二手成交，維持與上月相若的活躍水平。
