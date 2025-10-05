西灣河嘉亨灣短炒　海景戶持貨4個月1540萬沽　扣使費後賺幾多？

近期樓價回暖，二手市場再錄短炒獲利個案。西灣河嘉亨灣一伙三房海景單位，最新獲內地買家以1,540萬元成交，呎價20,561元。原業主持貨僅四個月，帳面獲利約22萬元，但若計及稅項及其他使費，實際料蝕約65.5萬元。



中原副區域營業董事陳凱超表示，上述成交單位為嘉亨灣5座中層B室，實用面積749平方呎，屬三房套間隔，向北，外望單邊全海景。該單位由內地買家「即睇即買」，終以1,540萬元承接，呎價20,561元。

較估價賣貴逾一成

據恒生銀行網上估值，該單位估價為1,371萬元，即最新成交價較估價高約12.3%。

成交單位為嘉亨灣5座中層B室，實用面積749平方呎，屬三房套間隔。（倪清江攝）

持貨4個月樓價升22萬 扣使費後料倒蝕

據瞭解，原業主於今年5月斥1,518萬元購入單位，原意自住，惟計劃有變，收樓後將物業以接近入市價放盤。

最終僅持貨4個月，沽出後樓價升值逾1%，帳面賺約22萬元。但計入稅費及相關開支後，料實際需虧蝕約65.5萬元。