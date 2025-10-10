日資篋神LOJEL撻訂長沙灣甲廈單位　料遭新世界殺訂820萬

甲級寫字樓市場持續受高空置率壓抑，拖累整體市況。新世界（0017）旗下位於九龍西長沙灣的全新甲級寫字樓項目——南商金融創新中心，近日錄得一宗撻訂個案。消息指，日資零售品牌 LOJEL原本於2023年以約6,500萬元購入該廈一個中高層單位，但最終取消交易，將損失820萬元訂金。以LOJEL主打、定價3,500元的Cubo系列行李箱計算，相當於損失2,343個行李箱。



2023年買入價6500萬

據悉，涉及單位位於南商金融創新中心中高層，建築面積約4,400平方呎，原於2023年以約6,500萬元成交，呎價約14,773元。

市場消息指出，買家為日資品牌LOJEL或其相關人士，惟交易最近取消，發展商將沒收其訂金820萬元。另外，LOJEL去年以每呎約30元的租金，租用長沙灣瓊林街83號約3萬平方呎的物業作為新總部。

遭殺訂820萬、相當於2343個Cubo行李箱

日資零售品牌LOJEL主打行李箱產品，其Voja行李箱系列近年相當受歡迎，該系列的行李箱價錢高達1,500至2,100元，更提供長達10年保用。此外，該品牌Cubo系列最為受歡迎，採用掀蓋式設計，無需打開整個行李箱取物，適合在小型旅館及狹小空間使用，而定價更高達2,805至3,500元。

涉及單位位於南商金融創新中心中高層，建築面積約4,400平方呎。（蔡偉南攝）

年內成交呎價跌逾三成

代理表示，南商金融創新中心總樓面面積約58萬平方呎，所有單位已幾近售罄。根據成交紀錄顯示，該廈自今年初以來共錄得約5宗成交，成交呎價介乎6,075元至9,500元，較上述單位兩年前的成交呎價14,773元，顯著下跌約35.7%至58.9%。

部分單位成交創新低、呎價腰斬

值得注意的是，該項目今年出現多宗蝕讓個案。例如，一名業主於今年四月放售一個中層全層單位，叫價約2.07億元，每呎約8,500元，較其於 2024 年以約3.29億元購入價折讓約1.22億元，跌幅約37%。此外，另一個低層單位近日以650萬元售出，成交呎價僅6,075元，創項目新低；原業主於2022 年購入價約1,463萬元，現蝕讓約813萬元，跌幅達約56%。