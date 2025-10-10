明星屋苑變蝕讓之城　傲瀧年內百分百輸錢　三房戶7年跌價25%

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，仍頻錄蝕讓。屋苑一伙三房套單位新近以1,675萬元連車位沽出，呎價14,280元，屬市價水平。而原業主早於七年前買入單位，帳面勁蝕566萬元，樓價期內跌約四分一。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述成交單位為傲瀧第9座高層D室，實用面積1,173平方呎，屬三房一套兩廳連工人房套間隔，望內園景。據悉，單位叫價1,780萬元，終獲買家以1,675萬元連車位承接，呎價14,280元，屬市價水平。

上手持貨七年 帳面仍輸566萬

翻查資料，原業主於2018年2月以2,241萬元購入上址及車位，持貨七年至今沽出，帳面虧損566萬元，單位期內跌價約25%。

成交單位為傲瀧第9座高層D室，實用面積1,173平方呎，屬三房一套兩廳連工人房套間隔。（資料圖片）

年內20宗二手全部蝕 最勁一宗勁輸49%

翻查資料，傲瀧年初至今全部二手成交均蝕錢。如連同是次成交，最少錄20宗蝕讓個案，蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室，屬三房戶，實用面積968平方呎，於今年4月以1,000萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕49%，樓價近乎腰斬。

不少明星藝人斥資買傲瀧

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。