業主為一原因　平市價一成780萬沽北角富澤花園三房

二手成交持續，北角富澤花園一個三房連套房單位近日易手。由於單位內部裝修欠奉且樓齡較高，原業主遂以較市價低約一成放盤，最終買家在「零議價」情況下迅速拍板，以780萬元成交。



美聯物業首席高級營業經理盧浩表示，成交單位為富澤花園富達閣低層G室，實用面積約652平方呎，為三房連套房間隔。據悉，該單位內櫳較舊，原業主因此調整開價，較同類型單位市價低約一成，叫價即為780萬元。

而買家認為樓價可彌補裝修，加上看好後市，故迅速「零議價」入市，成交呎價約11,963元。

持貨20年 帳面獲利約495萬

翻查資料，原業主早於1989年以約98萬元購入單位，並於2005年作內部轉讓，當時轉讓樓價約285萬元，但是次成交帳面仍然大幅獲利約495萬元。