凱柏峰III現樓示範單位曝光　兩房戶採木系、暖色主調│多圖

由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今日（21日）首度開放現樓示範單位及會所。發展商指，項目預計剩餘的單位，將於短期內加價2至3%。



項目今日共開放2伙兩房及1伙一房示範單位。首先為兩房連家具示範單位，位處第2B座41樓A室，實用面積461平方呎，座向南，享內園景。單位以木系及暖色作主調，打造溫馨居家風格。客飯廳開則方正實用，飯廳設有木質圓桌，可容納雙人聚餐。飯廳旁為開放式廚房，設有L型工作台及配置基本家電，方便住戶煮食。客廳擺放了雙人布藝梳化及茶几，外連露台。

其中一個睡房打造為書房，設置了木質書桌及書櫃，方便住戶辦公。主人房方面空間寬敞，睡床緊貼落地玻璃窗，可欣賞窗外景緻。睡房左側設有雙門高身衣櫃，提供衣物收納空間。

第二伙為一房連家具示範單位，位處3A座38樓D室，實用面積340平方呎。單位裝修風格現代，採用深啡色及木色作主調。單位進門後設有玄關及鞋櫃，方便住戶放置鞋及鑰匙等配件。玄關後為長型客飯廳，開則方正，客廳設有雙人梳化及木色電視櫃，色調和諧。廚房屬開放式設計，設有L型工作台，配以系列白色廚櫃，提供足夠的收納及煮食空間。

睡房為套房設計，左側為套廁，整體牆身及地磚採用大理石。睡房空間則擺放了睡床及高深木質衣櫃，可擺放大量衣物。

