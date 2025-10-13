恒地灣仔新盤woodis首日收700票　超額13倍

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」昨日（12日）首日收票。市場消息表示，項目暫時收約700票，以項目首推50伙計，超額認購約13倍。該盤上周公佈首張價單，提供50伙，折實平均呎價22,888元，折實售價705.45萬元起，折實呎價20,389元起。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目截至昨日晚上7時，累計參觀人次超過4,500人，當中七成來自港島區，其餘來自九龍及新界區，當中不乏外籍人士、家庭客及投資者。他續指，項目短期內擬加推單位應市，及開展首輪銷售。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

主打兩房單位 佔全盤逾6成半

woodis全盤167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。項目預計關鍵日期為2027年2月28日。

