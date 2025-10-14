大埔白石角雲滙兩房610萬蝕沽　3年帳輸240萬、夠買屯門上車盤！

二手市場疲弱，有半新盤需大幅蝕讓離場。當中大埔白石角雲滙一伙兩房戶以610萬元沽出，上手3年帳面輸240萬元，夠買一伙屯門熱門上車盤兩房。



雲滙兩房610萬沽

中原地產分行資深區域營業經理賴思沛表示，是次成交為大埔白石角雲滙5座中層A3室，實用面積470平方呎，屬兩房間隔，叫價約620萬元，日前雙方議價後以610萬元沽出，呎價約12,979元。至於新買家為同區客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位自用。

大埔白石角雲滙

3年帳面蝕240萬 夠買置樂三寶

據知，原業主於2022年以850萬元購入上址，持貨3年，現沽貨帳面蝕240萬元離場，單位期內貶值28.2%。

參考屯門置樂三寶之一的利寶大廈，在今年7月以240萬元沽出一伙中層C室，單位實用面積約234平方呎、可望樓景的原則兩房單位。換言之今次雲滙中層兩房蝕幅夠買一伙屯門熱門上車盤。