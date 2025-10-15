商業房地產插水　大鴻輝放售東角中心全層商廈　市值料2.75億

撰文：蔡偉南
老牌家族繼續放售旗下商業房地產（CRE）資產。大鴻輝興業持有20年、位於銅鑼灣地標崇光百貨（SOGO）樓上的東角中心全層寫字樓單位，新近委託代理放售，該層寫字樓市值約2.75億元。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，上述物業為銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心17樓全層，總建築面積約15,263平方呎，將以「現狀」連現有租約形式放售，目前主要由醫療機構長期承租。同時，物業提供靈活購置方案，買家可選擇全層購入或按需要分拆單位購置，滿足不同投資者或自用客需求。

2005年買入價8800萬

資料顯示，大鴻輝興業於2005年以8,800萬元買入上述單位，一直作收租用途。

恒生據報擬售78億元商業房地產貸款　包括英皇國際及大鴻輝貸款

值得留意，早前彭博引述消息稱，恒生（0011）正尋求出售價值至少逾10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以期清理香港商業地產低迷時期積累的壞帳。當中涉及大鴻輝興業及英皇國際（0163）的抵押資產。

東角中心為銅鑼灣崇光百貨（SOGO）樓上寫字樓。
