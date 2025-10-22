原業主離世、家屬賣樓分身家　海威大廈「補習社戶」780萬推拍

拍賣場再現低價另類盤。銅鑼灣海威大廈一伙可商住的兩用單位，曾用作補習社，但因原業主離世，家屬決定將該遺產物業推出拍賣「分錢」。單位於9月30日（周四）以開價780萬元推出拍賣，呎價僅約8,369元。如以開價成交，較銀行估價約980萬元低約200萬元，折讓約20.4%。



忠誠拍賣表示，該單位位於海威大廈低層C室，實用面積932平方呎。由於屬舊式大廈公契物業，可作商住兩用用途，早前曾用作補習社。原業主離世後，家屬對售價意見不一，最終決定以拍賣方式處理，以確保公平及加快變現進度。從放盤相片可見，單位內籠偏舊，仍保留黑板等補習社裝修及設施。

家屬開價轉趨保守 物業降價37.6%再拍

資料顯示，今次拍賣底價為780萬元，將於本月30日由忠誠拍賣推出。如以底價售出，呎價約8,369元，較銀行估值約980萬元，折讓約200萬元或約20.4%。值得留意的是，該物業並非首次拍賣。

據了解，家屬早前開價較進取，首次拍賣底價高達1,250萬元。隨着家屬叫價態度轉趨保守，是次底價下調至780萬元，減幅達470萬元或約37.6%。