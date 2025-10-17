錦上路站柏瓏III下周二首輪發售138伙　暫收逾3000票、超額逾20倍

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，上載銷售安排，將於下周二10月21日首輪公開發售138伙，下周一截票。



該盤截至昨日下午8時，累積收票逾3,000票，以首批開售單位138伙計算，超額逾20倍。

柏瓏III首輪發售的138伙全數為標準單位，包括1房44伙及2房94伙。扣除16% 最高折扣優惠後，最低售價單位為1座1樓B8單位，實用面積354平方呎，1房(開放式廚房)，折實價466.62萬元，呎價13,181元；最低呎價單位為1座1樓B7單位，實用面積462平方呎，2房(開放式廚房)，折實價583.46萬元，呎價12,629元。