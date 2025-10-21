深井碧堤半島兩房598萬速沽 一日吸6組客睇樓 皆為一原因......
撰文：李煥好
出版：更新：
減息後買家入市步伐加快，部分放盤速獲承接。深井碧堤半島一伙兩房海景單位開價610萬元放盤，一日內吸引6組客人睇樓，最終以598萬元售予同區客，呎價約11,369元。
晉誠地產高級經理李德鴻表示，上述成交單位為碧堤半島2期2座高層G室，實用面積526平方呎，間隔為兩房兩廳連露台，朝東坐向，享有橋海景，屬市場上罕有放盤類型。業主原開價610萬元放盤。據放盤相片可見，單位內籠新淨，且附企理裝修，外望開揚海景。
高層海景兩房定價吸引 翌日即錄6組客睇樓
代理透露，因該盤條件理想、價位吸引，翌日即錄6組客人前來睇樓。現時市場兩房單位供應緊張，不帶露台、向山景的中低層單位開價約560萬至580萬元。但上述單位不僅位處高層，更向海並設露台，並且定價合理，因此更受買家追捧。
↓↓碧堤半島2期2座高層G室↓↓
準買家即場以598萬承接 屬估價範圍內
其中一組準買家即場展開議價，最終減價12萬元，以598萬元成交，呎價約11,369元。另據網上銀行估價，中銀網上估價為587萬元，而恒生估價為621萬元，即該單位於估價範圍內成交。
原業主持貨13年 轉手帳賺208萬
翻查資料，原業主於2012年以390萬元買入單位，持貨約13年，現易手帳面大賺208萬元，樓價期內升值約53.3%。
最美星二代入市！林愷鈴528萬購大坑第一閣 呎價1.7萬創近13年低摩通傳洽租西九藝術廣場商廈 涉67.2萬呎樓面 歷來最大租賃交易灣仔乙廈價崩！新銀集團中心低層單位每呎9181元 近14年最平錦上路站柏瓏III下周二首輪發售138伙 暫收逾3000票、超額逾20倍西半山天御連沽兩伙4房戶 成交價均超過1億元