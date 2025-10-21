深井碧堤半島兩房598萬速沽　一日吸6組客睇樓　皆為一原因......

減息後買家入市步伐加快，部分放盤速獲承接。深井碧堤半島一伙兩房海景單位開價610萬元放盤，一日內吸引6組客人睇樓，最終以598萬元售予同區客，呎價約11,369元。



晉誠地產高級經理李德鴻表示，上述成交單位為碧堤半島2期2座高層G室，實用面積526平方呎，間隔為兩房兩廳連露台，朝東坐向，享有橋海景，屬市場上罕有放盤類型。業主原開價610萬元放盤。據放盤相片可見，單位內籠新淨，且附企理裝修，外望開揚海景。

高層海景兩房定價吸引 翌日即錄6組客睇樓

代理透露，因該盤條件理想、價位吸引，翌日即錄6組客人前來睇樓。現時市場兩房單位供應緊張，不帶露台、向山景的中低層單位開價約560萬至580萬元。但上述單位不僅位處高層，更向海並設露台，並且定價合理，因此更受買家追捧。

↓↓碧堤半島2期2座高層G室↓↓

準買家即場以598萬承接 屬估價範圍內

其中一組準買家即場展開議價，最終減價12萬元，以598萬元成交，呎價約11,369元。另據網上銀行估價，中銀網上估價為587萬元，而恒生估價為621萬元，即該單位於估價範圍內成交。

原業主持貨13年 轉手帳賺208萬

翻查資料，原業主於2012年以390萬元買入單位，持貨約13年，現易手帳面大賺208萬元，樓價期內升值約53.3%。