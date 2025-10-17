最美星二代入市！林愷鈴528萬購大坑第一閣　呎價1.7萬創近13年低

減息降低置業成本，有名人趁機入市。本港藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，新近斥約528萬元購大坑第一閣一伙開放式單位，呎價17,368元，創該屋苑近13年的成交呎價新低。



市場消息指，上述成交單位為大坑第一閣低層A室，實用面積304平方呎，屬開放式間隔。據悉，新買家為藝人龔慈恩女兒林愷鈴，她於本月中以528萬元購入單位，呎價約17,368元，並創該廈2012年以來呎價新低。

上手持貨近三年 帳蝕152萬

翻查資料，原業主於2022年斥680萬元買入單位，持貨近三年轉手，帳蝕152萬元，樓價期內貶值約22.4%。

被稱最美星二代 其母為「方太」龔慈恩

林愷鈴為香港演員龔慈恩及臺灣藝人林煒之女，有「最美星二代」之稱，自17歲簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤的藝人，以唱作歌手、演員和兼職模特兒身份涉足香港演藝圈。其母龔慈恩曾飾演《新聞女王》中「方太」一角色。