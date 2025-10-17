灣仔乙廈價崩！新銀集團中心低層單位每呎9181元　近14年最平

近年經濟環境轉差，商廈市場受壓，成交價格持續下滑。灣仔乙廈新銀集團中心一個低層單位，上月以1,850萬元成交，呎價約9,181元，創下該廈近14年以來的新低。原業主持貨逾七年，帳面虧損達2,683.75萬元，貶幅約59.2%。



市場消息指，該物業位於灣仔新銀集團中心低層3室，建築面積約2,015平方呎，於上月以1,850萬元易手，呎價約9,181元。是次成交為自2011年8月以來的最低呎價。當年一個約3,000平方呎的低層單位，以呎價8,200元易手。

商廈投資慘蝕2683萬 7年貶值近六成

據瞭解，原業主為商廈投資者，於2018年8月斥4,533.75萬元購入上述物業，呎價高達22,500元。該業主持貨逾7年，帳蝕2,683.75萬元，物業價值期內大瀉59.2%。

該物業位於灣仔新銀集團中心低層3室，建築面積約2,015平方呎。（代理相片）

紀惠集團總部全層呎價約1.08萬

值得留意的是，新銀集團中心今年不乏低價成交。當中，本地老牌家族紀惠集團亦於3月初沽出位於該廈26樓的自用總部全層，成交價約7,979.04萬元，呎價約10,800元。