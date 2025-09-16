新地古洞南鄰近天巒地皮申建1062伙　伙數較舊方案增加17%

新地（0016）新近再就古洞南一幅鄰近洋房屋苑天巒的地皮，向城規會重新遞交申請，擬建1,062伙，較舊方案的伙數約909伙，增加約17%。



上述地皮位於上水古洞南，與天巒僅一條「雙魚河」之隔，現時屬「綜合發展區」、「農業」用途，地盤面積210,881平方呎，當中政府土地佔56,749平方呎。

該地皮申請將地積比率由2倍，放寬至2.012倍，發展3幢樓高16層（另設1層地庫）的住宅，提供1,062伙，總樓面面積約424,109平方呎，預計2032年落成。

由新地持有 2019年曾申建37幢洋房

據了解，上述地皮由新地持有，在2019年曾提出修訂申請，計劃以約0.4倍地積比，興建37幢不高於三層的洋房，當時的總住宅樓面約8.48萬平方呎。

2021年曾轉軚申建6幢分層住宅、共909伙

其後在2021年12月，新地再就上述地皮申建6幢分層住宅，涉及909伙。