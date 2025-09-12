「蟹貨之王」上水天巒再蝕 業主2430萬沽度假屋 15年帳蝕過千萬
豪宅市場再錄大額成交。上水「蝕讓之城」天巒錄再蝕讓成交，一伙洋房最新以2,430萬元沽出，呎價12,054元。原業主於15年前買入，帳面蝕讓過千萬離場。
中原地產市務經理譚永康表示，是次成交為上水天巒莫里茲大道單號屋，實用面積2,016平方呎，屬三房雙套連工人房間隔，單位有新淨企理裝修，外連1,690平方呎大花園。
原業主最初以「蝕讓價」3,000萬元叫價放盤，日前議價後累減570萬元，終以2,430萬元連兩個車位沽出，呎價約12,054元。至於，新買家為區內換樓客，感屋苑環境舒適，單位價錢合理，即購入單位自用。
持貨15年帳面蝕讓過千萬
參考對上一宗天巒錄成交為日內瓦大道南雙號洋房， 最新以3,000萬元沽出，呎價12,225元。單位9年帳面蝕讓800萬元或貶值26%離場。
據知，原業主於2010年以3,607萬元買入作度假用，持貨15年，現轉手帳面蝕讓1,177萬元，單位期內貶值32.6%。
