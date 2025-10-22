北角富雅花園「沙士貨」675萬沽　長情業主22年轉手大賺485萬離場

近期樓市成交回暖，有長情業主持貨22年轉手，帳面勁賺485萬元離場。北角富雅花園三房連主人套房「沙士貨」新近以675萬元沽出，呎價11,029元，單位期內升值485萬元。



世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角富雅花園金楓閣中層E室，實用面積約612平方呎，屬三房連主人套房設計，望向南開揚樓景單位，原業主最初以758萬元叫價放盤，單位最終減價83萬元或約11%，終以675萬元沽出，呎價11,029元。

22年帳升485萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為692萬元，而恒生估價則為705萬元。即最新成交價較估價低2.4至4.3%。

據知，原業主業主於2003年12月以190萬元購入單位，持貨至今22年，是次轉手帳面大幅升值485萬元，單位期間升幅2.5倍。