沙田玖龍山三房1000萬沽、11年樓價蒸發13% 今年至少34宗蝕讓
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，沙田九肚山玖龍山今年二手成交個案全部要蝕讓收場，最新有三房戶以1,000萬元蝕沽，單位11年帳面貶值153萬元。翻查資料，如連同今次成交，玖龍山今年暫錄34宗二手成交，全數均需蝕讓，最勁一宗帳面37%。
三房減價30萬、終1000萬沽
美聯物業分行高級分區營業經理黃國輝表示，是次成交為沙田九肚山玖龍山傲瓏閣1座低層C室，實用面積為947平方呎，屬三房間隔。據悉，單位早前以1,030萬元放售，議價雙方議價後，業主同意減價30萬元，終以1,000萬元沽出，呎價約10,560元。至於買家為區內用家，因鍾情屋苑環境決定洽購。
據悉，原業主2014年以約1,153萬元購入單位，持貨至今11年，是次轉手帳面蝕讓153萬元，單位期內貶值13%。
至少34宗二手蝕讓個案
如連同是次成交，玖龍山年初至今最少錄34宗二手蝕讓個案，蝕幅由5%至37%不等。最勁一宗為天瓏閣第2座極低層C室，屬三房戶，實用面積1,013平方呎，於今年8月以998萬元沽出，原業主持貨9年帳蝕576萬元或37%。
