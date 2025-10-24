新盤撻訂第3季錄381宗　按季急升四成半　中原料全年撻訂或近千宗

一手市場轉旺，惟新盤撻訂個案急增。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2025年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，較第二季263宗，按季急升44.9%，創自2023年第一季有紀錄以來的11季新高。



其中撻大訂錄355宗，撻大訂比例連升2季升至93%；撻細訂比例則連跌2季，降至只有7%。首三季合共727宗撻訂，已較2024年全年445宗高出63.4%，如只計撻大訂宗數，更較去年大幅高出91.2%。



料全年撻訂數字或近千宗

楊明儀續指，除有樓盤入伙推高數字，亦因為第三季樓市氣氛轉好，樓價回穩微升，成交增多，發展商趁旺市加快出售撻訂單位所致。估計今年全年撻訂數字或近一千宗，將按年飆升1.25倍，為3年高位。

2025年第三季新盤撻訂宗數錄381宗。（中原資料）

撻訂重售比例達70%，創8季新高

雖然新盤撻訂宗數持續增多，但重售比例顯著提升。於今年第三季取消交易的381宗一手私人住宅之中，截至9月底有266宗已成功重售，重售比例達70%，較第二季撻訂並於當季重售比例的43%，明顯上升27個百分點，撻訂當季重售比例創8季新高。

截至9月底有266宗已成功重售，重售比例達70%。（中原資料）

元朗錦上路柏瓏I 撻訂宗數最多

2025年第三季撻訂宗數最多的一手項目是錦上路柏瓏I，錄136宗。將軍澳海茵莊園錄42宗，排名第二。其他6個較多撻訂的項目包括：元朗錦上路柏瓏II、啟德澐璟、元朗洪水橋滙都一期、何文田瑜一IC期、大角咀利奧坊‧曦岸及油塘蔚藍東岸，分別錄9宗至25宗撻訂不等。

上述8個項目除海茵莊園及利奧坊‧曦岸外，全部是撻大訂個案，海茵莊園及利奧坊‧曦岸分別有2%及8%撻細訂個案。利奧坊‧曦岸及蔚藍東岸的重售比例偏低，僅錄33%及11%。其餘6個項目的重售比例均超過六成半，介乎67%到100%。

恆大‧珺瓏灣12伙重售降價幅度逾五成

第三季重售降價幅度達五成或以上的單位全部屬於屯門恆大‧珺瓏灣，合共12個單位，全部是在2020至2021年即樓價高峰期間一手售出，均為400平方呎以下。最大跌幅為2期5座高層Q室，實用面積233呎，原於2020年9月以454.2萬元買入，呎價19,494元，單位於2022年5月取消交易，2025年第三季重新以217.4萬元售出，呎價9,330元，重售價下降了52%。

撇除恆大‧珺瓏灣，何文田皓畋6座高層B室的重售價跌幅最大，實用面積1,477平方呎，原於2021年4月以5,500萬元購入，呎價37,238元，單位於2025年9月取消交易，今年第三季重新以3,200萬元售出，呎價21,666元，重售價下調42%。