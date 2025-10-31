負資產｜中原按揭：樓價溫和回升　料第4季負資產數字續跌

香港金融管理局今日（10月31日）公布2025年第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2025年第三季末負資產住宅按揭宗數按季減少至31,449宗，對比第二季末的37,806宗，減少16.8%，連續兩季回落；涉及金額由1,902億元減少17.5%至1,568億元。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年第三季末住宅按揭負資產數字回落至31,449宗，主要是因為季內樓價逐步回升帶動估值上揚，令早前一些負資產之物業價值回升至高於按揭欠額，遂脫離負資產行列，令負資產數字減少。今年樓巿持續穩中向好，樓價在第二季回穩後，第三季樓價平均按季再上升2%至3%，令第三季末負資產數字繼續減少。

王美鳳分析，今年樓市吸引不同客源重返樓市推動置業需求上升，包括用家轉租為買、上車或換樓、長線投資者買樓收租、趁低吸納、以及來自來內地或海外買家置業者均有所上升，買家入市信心增強。

中原按揭董事總經理王美鳳。

料第四季負資產數字將繼續回落

展望後市，王美鳳表示，今年樓市出現更多元化客源，出現近年少見的持續承接力，今年首三季住宅買賣登記量已連續7個月超出5,000宗水平，屬近數年首見，反映樓市復甦市場信心提升。

目前息率下跌存息歸零，推動市場資金尋出路，料亦吸引更多資金流向租金回報可觀、樓價見底回升潛力大、及借貸成本降低的樓市，加上股市熱帶動套股換樓尋求穩定回報意欲增，料樓市升勢於第四季延續，樓價繼續溫和回升，預期第四季負資產數字將繼續回落。

負資產拖欠比率料續低 實質風險仍低

王美鳳指出，雖然第三季負資產拖欠比率或有輕微波動，由第二季0.21%微升第三季0.24%，但對比過往2003年期間拖欠比率約1%，現時的拖欠比率仍屬相當低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，未來樓價回穩向升機會高，亦使負資產再度大增的風險降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。