老牌廠家偉華集團拆售黃竹坑新甲廈「偉華匯」　意向呎價7000元

創立超過半世紀、經營影音包裝及美容包裝用品生產商的本地廠家偉華集團，近年轉戰本地房地產市場，在2017年成立偉華置業，主打工商廈項目。該集團落成不足兩年的黃竹坑香葉道36號的全新甲級商廈「偉華匯Viva Place」，最新首次推出分層拆售，涉及大廈7樓至15樓，意向呎價由7,000元起。



世邦魏理仕香港資本市場及私募投資主管周鎮邦表示，偉華匯設高級規格配置及可持續設計，鄰近大型商場The Southside，區內配套日益完善。

每層樓面15521平方呎、配備最多3個車位

是次出售部分每層樓面面積約15,521平方呎，樓底高度介乎約4米至4.4米，每層均設有行政人員專用洗手間，設計私隱度高。每層寫字樓均可商議配備最多三個車位出售，車位已全面安裝電動車充電器。

發展商在2024年4月份大廈落成時曾表示，「偉華匯Viva Place」項目由收購、補地價到重建，總投資額高達約40億元，當時推出招租，意向呎租約28至36元。

偉華集團早於1973年成立設廠，創辦人為資深投資者蔡經陽，集團主要生產影音包裝及美容包裝用品，惟近年轉戰房地產市場。其兒子蔡敬業擔任偉華置業執行董事。

