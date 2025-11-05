自住變短炒！荃景花園兩房395萬沽、1年升17％　扣使費實賺逾50萬

二手市場轉旺， 荃灣荃景花園有業主為搬出九龍區，持貨僅約一年以395萬元沽出兩房，單位帳面升值17％，如扣使費料實賺逾50萬元。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪指，是次成交為荃景花園2座中層A室，實用面積362平方呎，屬兩房間隔。原業主最初買入單位自住，因有意搬出九龍區，決定樓換樓，最初以398萬元叫價放盤，單位新近以395萬元沽出，呎價10,912元。

扣使費料實賺逾50萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為388萬元，而恒生估價則為398萬元。即最新成交價較在估價範圍內成交。

據悉，原業主於2024年7月以338萬元買入自住，持貨至今僅約一年，是次轉手帳面獲利57萬元，單位期內升值17％。如連同買入時的稅款及基本使費，料實賺逾52萬元。

鍾家豪續指，荃灣區受減息影響變得活躍，本月荃灣區暫錄近20宗成交，當中近一半屬長線投資客。