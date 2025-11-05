會地灣仔SPRING GARDEN盡推壓軸20伙　入場816萬　周六次輪賣20伙

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 公布價單3號，盡推最後20伙，折實入場816萬元，並落實本周六（8日）以價單形式盡推20伙，以折實價計，單位市值約1.92億元。



加推壓軸20伙 入場費816萬

是次加推價單3號涉及20伙，戶型涵蓋一至兩房，當中包括15個一房連開放式廚房單位，以及5伙兩房連開放式廚房單位。單位實用面積278至398平方呎，折實價由816萬至1,309萬元，折實呎價由27,946至32,895元。

入場單位為5樓A室，實用面積292平方呎，屬一房間隔，折實入場為816萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）

SPRING GARDEN提供88伙

SPRING GARDEN提供88伙，單位實用面積由242至398平方呎，戶型涵蓋1房至2房戶型，亦設連平台特色戶、或天台特色戶。標準單位方面，1房戶由278至292平方呎，共設60伙、佔比逾68%；兩房為398平方呎，共設20伙、佔比為逾22%。兩款單位均屬開放式廚房設計。

特色戶方面，連平台特色戶242至360平方呎，設4伙、佔比4.5%；連天台特色戶278至398平方呎，同樣設4伙、佔比4.5%。