紅磡海濱南岸「08金融海嘯貨」800萬連租約沽　17年帳面升值300萬

二手市場轉旺，紅磡海濱南岸有兩房戶以800萬元連租約沽出，上手持貨至今17年，單位帳面升約300萬元或60%，買家睇樓數次「零議價」入市，待租約完結後收回自用。



香港置業分行首席聯席董事梁德權表示，是次成交為紅磡海濱南岸4座中層E室，實用面積約481平方呎，屬兩房間隔，向東南望海景。原業主最初以約800萬元叫價放盤，約半年後終以800萬元連租約沽出，呎價約16,632元，低市價約3%。

紅磡海濱南岸。

睇樓數次「零議價」入市

至於新買家為自住，認為單位性價比高，故睇樓數次決定「零議價」購入上述單位，待租約完結後收回自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為791萬元，而恒生估價則為880萬元。即最新成交價在估價內成交。

17年帳面升約六成

據知，原業主於2008年2月以約499.2萬元購入上述單位，持貨至今17年， 是次轉手獲利300.8萬元，單位期內升約60%。