元朗Park Yoho現斷供銀主盤！靚裝天台戶880萬推拍、低買入價四成

拍賣場再出現低價銀主盤。元朗峻巒Park Yoho一伙三房連天台特色戶，將於周三（12日）以880萬元開拍，呎價僅8,404元。據悉，該單位因業主斷供而被銀主沒收，開拍價較銀行估值折讓約32.3%，亦較8年前購入價貶值約40.5%。



根據拍賣行資料，上述單位為Park Yoho第1B期2A座頂層戶，實用面積1,047平方呎，屬三房一套連雙儲物室間隔，外連788平方呎天台及65平方呎平台。

銀主委託忠誠拍賣於周三推出，開價880萬元，呎價約8,404元。從放盤照片可見，單位裝修雅緻，並設寬敞天台，外望開揚山景。

↓↓Park Yoho第1B期2A座頂層戶↓↓

早年採發展商按揭 首年息率P減2.85厘、其後變P減1厘

值得留意，原業主於2017年3月以1,480萬元購入該單位，並採用發展商提供的按揭計劃。當時發展商提供四種付款方案，其中「King’s Key 120」計劃為已持有物業的買家提供高達樓價120%的貸款額，當中95%用以支付新物業樓價，額外25%可用於償還原有物業貸款，貸款期為3年，首年僅供利息，息率P減2.85厘（P為5厘）。其後買家可申請最長25年延續貸款，息率P減1厘。

若買家未持有物業但擁有其他金融資產，亦可申請「PARK YOHO三年免息貸款計劃」（適用於購買樓價650萬元以上單位），最高可借樓價的88%，免息供款，每半年償還樓價3%本金，貸款期同為3年。

業主資金鏈斷裂 單位遭銀主接管

其後，業主於2020年10月將按揭轉至星展銀行（DBS），及於2023年底向財務公司再借款300萬元。惟資金鏈最終斷裂，未能如期供款，單位遂被銀主接收並安排拍賣。

購入價跌四成、低估值逾三成開拍

若單位以開拍價880萬元售出，則較8年前一手購入價折讓600萬元，樓價貶值約40.5%。拍賣行發言人指，單位最新銀行估價約1,300萬元，開拍價較估值低約420萬元，折讓約32.3%。