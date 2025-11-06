印度富商2.53億沽中環酒店Ovolo Central　樓價4年貶值51.6%

核心商業區出現全幢酒店蝕讓一半個案。由印度富商持有並營運的中環Ovolo Central全幢酒店，最新以落實2.53億元沽出，較較4年前買入價5.23億元，帳面貶值2.7億元，跌幅高達51.6%。



新買家為港中發展主席梁英偉

上述中環亞畢諾道2號 Ovolo Central酒店，在10月13日落實以2.53億元沽出，新買家為BEST SUCCESS DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事為梁英偉（CHARLES），與港中發展集團主席的名字相同，料為同一人。梁氏早年從事風扇製造，1992年創辦港中發展，業務範圍包括金融投資、地產發展及建築業等。

Ovolo Central酒店樓高25層，每層標準樓層面積約1,050平方呎，總建築面積約26,202平方呎。物業於1995年落成，落成時為寫字樓物業，其後於2003年取得牌照並改裝為服務式住宅，再於2011年改裝為服務式高端賓館並營運至今。

酒店提供41間客房、平均每間作價617萬

酒店提供41間客房，以最新成交價計算，平均每間作價617萬元。酒店提供三種房型，面積介乎於355至710平方呎。物業亦設有一層作會議用途，及最低兩層的零售餐飲空間。

中環亞畢諾道2號 Ovolo Central酒店。

印度富商2021年5.23億買入全幢、樓價4年蒸發四成

資料顯示，酒店由印度富商持有並營運，其於2021年以5.23億元買入全幢物業，最新市值較4年前買入價貶值2.08億元，跌幅高達40%。

印度富商2010年6.2億連掃3幢物業

除上述物業外，該名印度富商亦有投資本地其他物業。包括於2010年以1.72億元購入深水埗世運台酒店全幢，及分別以2.98億及1.5億元連掃上環荷李活道222號及西環高街113至115號服務式住宅。該年富商合共斥資6.2億元掃入3幢物業。