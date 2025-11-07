馬鞍山錦英苑舊裝三房218萬沽　呎價僅3字頭創新低　原因是......

撰文：李煥好
馬鞍山居屋錦英苑現低價成交個案，一伙三房單位新近以居二市場價218萬元成交，呎價3,380元，創屋苑近15年呎價新低。由於單位屬「無契樓」，估計新買家難以向銀行承造按揭，或需要一筆過「Full Pay」入市。

世紀21奇豐物業區域經理莊瑞生表示，上述成交單位為錦英苑錦雅閣（H座） 低層02室，實用面積645平方呎，採三房兩廳間隔，座向西北，外望城市景。從放盤相片可見，單位設有基本裝修，但整體狀況較為陳舊，牆身多處出現批蕩剝落情況。

↓↓錦英苑錦雅閣（H座）低層02室↓↓

無契物業平價218萬沽　呎價創屋苑新低

代理透露，由於該單位屬無契物業，故業主以低價放售。業主最初叫價約280萬元（居二市場價），惟放盤7個月仍未獲承接。最終業主決定減價約22.1%，以218萬元沽出單位，呎價約3,380元，創下屋苑近15年呎價新低。

上手持貨34年　帳賺156.1萬

翻查資料，原業主於1991年10月以61.9萬元(未補地價) 購入單位，持貨34年至今轉手，帳面獲利156.1萬元，單位期內升值2.5倍。

馬鞍山居屋錦英苑。（資料圖片）
