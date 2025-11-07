沙田樓有短炒　金禧花園兩房4個月賣貴28萬　高過銀行估價4%！

減息後樓市回暖，再有投資者短炒成功。大圍金禧花園一伙兩房單位，新近以450萬元沽出，呎價14,331元。據悉，原業主持貨僅約4個月，現沽貨帳賺28萬元，樓價期間炒高7%。若除去交易成交等，料實賺約14.87萬元。



世紀21奇豐物業區域經理李仕明表示，上述成交單位為金禧花園1座低層B室，實用面積314平方呎，屬兩房間隔，座向西南望市園景。據悉，單位最新以450萬元成交，呎價14,331元。

成交單位為金禧花園1座低層B室，實用面積314平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

高估價最少18萬成交

參考網上銀行對該物業的估值，恒生網上估價為431萬元，而中銀估價為432萬元，即單位的最新成交價較估價高最少18萬元或約4.2%。

持貨四個月 樓價炒高7%

翻查資料，原業主於2025年7月以422萬元購入單位，持貨僅約4個月，現轉手帳面獲利28萬元，樓價升值7%。若扣減稅款及佣金等使費共約13.13萬元，則料該業主實賺約14.87萬元。