內地客沽中環安蘭街樓上舖狂輸6200萬　柬埔寨富商相關人士接貨

銀座式商廈樓上舖出現大插水個案。由內地客持有的中環安蘭街18號一層樓上舖，新近以3,400萬元沽出，較2013年買入價9,609.6萬元，大幅貶值65%，狂輸超過6,200萬元。至於接手新買家為柬埔寨富商的相關人士。



上述成交個案為中環安蘭街18號12樓全層，面積約2,464平方呎，在10月底以3,400萬元易手，成交呎價約13,799元。

內地客2013年買入價9609.6萬

資料顯示，原業主為內地客，早於2013年舖市高峰期以約9,609.6萬元購入上址，持貨12年，帳面大幅蝕讓6,206萬元或65%。上述舖位曾在2017年6月至2021年6月，以每月10萬元出租予一家食肆，若以當時月租10萬及最新成交價計算，最新回報約3.5厘。

中環安蘭街18號銀座式商廈。

李妙珠為柬埔寨富商相關人士 曾聯名斥3.69億購傲璇Opus

至於新買家為盈中有限公司（SURPLUS INC LIMITED），其公司董事為李妙珠（SAM, ANG KANIKA）。據了解，李妙珠為柬埔寨富商、總統航空執行董事陳彥略（Tandijono Holik）的相關人士，他們二人在2015年6月曾以3.69億元買入山頂司徒拔道53號超級豪宅傲璇（Opus Hong Kong）的2樓單位，實用面積5,146平方呎，呎價7.16萬元。

被告陳裕發指，鄭翔玲原屬意想買東半山豪宅「傲璇」(Opus)。（太古地產圖片）

家族成員4年前斥7800萬統一白加道物業業權

此外，上述柬埔寨富商家族成員近年在港也有入市動作，如柬埔寨富豪、身兼柬埔寨總統航空（President Airlines）、金邊賭場「Holiday Palace」及香港「飛龍旅行社」老闆陳俊堅（TANDIJONO TONY）的兒子陳松林（TANDIJONO HOMAN SENTONI），於2021年初以7,800萬元買入山頂白加道51號Epworth Lodge低層2室，實用面積1,424平方呎，呎價54,775元，創屋苑呎價新高紀錄。

據當時區內代理透露，山頂白加道51號Epworth Lodge項目共有6個單位，而陳俊堅已經持有其中5個單位，料買入最後一個單位後，陳氏可統一該物業業權，估計計劃作重建。