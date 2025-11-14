元朗峻巒兩房535萬沽　業主持貨5年蝕住賣　大蝕逾三百萬

樓市自高位回落近三成，不少早年入市的業主需蝕讓離場。元朗峻巒最近錄得一宗蝕讓成交，一伙兩房單位以535萬元易手，呎價約9,907元。原業主持貨五年，帳面虧損約309.7萬元，蝕幅達36.7%。



利嘉閣地產高級經理鄧啟林表示，成交單位為峻巒2B期PARK YOHO Napoli 26座低層D室，實用面積約540平方呎，屬兩房間隔，望內園景。據了解，原業主最初開價580萬元放售，放盤約一星期即減價45萬元，以535萬元成交，減幅約7.8%，呎價約9,907元。

趁市況回暖加快換貨 一周劈45萬速沽

代理透露，單位現時仍有租客承租，原業主持有多個物業，趁市況回暖希望減磅換貨，故減價沽出該單位。參考銀行網上估價，中銀網上估價為531萬元，而恒生估價為593萬元，即單位於估價範圍內成交。

峻巒2B期26座低層D室

區內買家趁減息入市 原業主5年蝕逾三百萬

而新買家為區內客，已觀望樓市一段時間，認為本港樓價已見回穩，加上美國及香港先後減息，遂趁機入市。該買家心儀單位間隔實用、裝修企理且保養良好，因此迅速決定購入。

翻查資料，原業主於2020年以約844.7萬元購入單位，至今持貨五年轉手，帳面蝕讓309.7萬元，期內樓價貶值約36.7%。