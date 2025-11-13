永倫2.8億沽美國銀行中心鳳凰樓 呎價2萬、較同廈高峰期低六成
撰文：蔡偉南
「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業。市場消息透露，永倫集團最新以約2.8億元沽出美國銀行中心鳳凰樓層全層寫字樓，呎價約2萬元。值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映上述永倫所賣出的單位，成交呎價較高峰大幅回落約63%。
據地產代理消息，上述成交物業美國銀行中心36樓全層，屬鳳凰樓層，建築面積約13,880平方呎，新近以約2.8億元交吉沽出，成交呎價約2萬元。
2006年11月買入價1.735億
原業主永倫集團早於2006年11月，以1.735億元購入上述物業，當時成交呎價1.25萬元。以最新成交價計算，該鳳凰樓層單位在過去19年帳面升值約1.065億元，升值約61%。
前身為金門大廈、高峰期成交呎價高達5.38萬
值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈，曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。該廈在商廈高峰期，成交呎價屢創新高，在2019年3月份，大廈28樓7至8室單位，面積2,659平方呎，以1.43億元沽出，呎價高達5.38萬元。
銅鑼灣景隆街地盤7.5億沽
今年永倫集團多次沽售旗下物業資產，下半年個別大額成交包括銅鑼灣景隆街20至28號地盤（前身為新安大廈），在7月初以約7.5億元沽出予美圖公司創辦人蔡文勝，每呎樓面地價約9,215元，成交價較4年半前強拍成交價大幅低約48%。
