旅遊KOL小斯入市　豪擲約1.4億購海璇II特色戶　售價、呎價雙破頂

近期樓市回暖，一手市場錄得名人大額成交。教網友儲飛行里數的「旅遊KOL」小斯，上月斥1.368億元購入北角海璇II一伙高層平台特色戶，並連雙車位，呎價64,589元，成交價和呎價均創海璇II新高。



平台特色戶售價1.368億、創新高

市場消息指，該單位為海璇II第1座高層A室，實用面積2,118平方呎，連430平方呎平台。單位上月連雙車位以1.368億元售出，呎價64,589元，成交價和呎價均創海璇II新高。

據成交紀錄冊顯示，買家成交期為270日，其他優惠包括新地會成員1萬元回贈、家庭置業最高1.25%回贈、印花稅4.25%直送等。

北角海璇。（資料圖片）

業主料為旅遊KOL小斯 IG享12.8萬人追蹤

翻查資料，單位業主姓名為張鎌安（REGIS），與教網友使用信用卡儲飛行里數的網絡紅人小斯同名，料為同一人。

香港大學會計及金融系畢業的「90後」小斯，因開設教人儲飛行里數的博客而走紅，並辭去會計師工作成為全職博主。他曾擁有逾30張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。目前小斯開設有YouTube頻道及Instagram帳號，後者追蹤人數逾12.8萬。