荃灣永順街住宅地收9份標書 長實、新地、恒地、華懋、信置競投
撰文：黃祐樺
荃灣永順街住宅官地今日（11月14日）中午截標，市場預期，該地皮估值約12.2億至21.7億元，每呎樓面地價約2,800元至5,000元。
截至中午12時，地皮現場收9份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、信置（0083）、華懋、恒地（0012）、中海外（0688）、會德豐地產等，其餘亦有不知名財團競投。
嘉華獨資入標 尹紫薇：「計數計埋成本」
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，集團獨資入標，目前荃灣較少有新地皮供應，認為今次地皮鄰近地鐵站，來往日後的北部都會區及市區亦方便，問及日後發展需要興建社福設施，她表示「計數計埋成本」。
新地獨資入標地皮
新地副董事總經理雷霆回覆《香港01》查詢表示，以獨資形式入標上述荃灣永順街住宅官地。
地盤面積70127平方呎
上述用地現為環宇海灣跟德士古道工業中心之間露天停車場，涉及地盤面積約70,127平方呎，最高樓面面積約434,790平方呎，將提供約780伙。
據賣地章程，招標條款規定，該地日後用作發展私人住宅的總樓面面積最多為420,765平方呎，剩餘約14,025平方呎總樓面則需用作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，估計一般將用作商舖等用途。
中標發展商亦需要確保發展項目在2031年9月30日或以前落成。
需建者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心，停車場
另外，中標發展商需另建一個淨作業樓面面積不少於2,765平方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、淨作業樓面不少於7,304平方呎的留宿特殊幼兒中心，及停車場。而條款亦加入《施政報告》的最新措施，取消興建地庫停車場為豁免納入總樓面面積的強制條件，發展商如在該地地面興建不超過2層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免。
