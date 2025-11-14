買樓保值？投資者趁低入市　1170萬買傲瀧三房銀主盤　7年貶值33%

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，新近錄一宗銀主盤成交個案，屬三房套連工人套房間隔，銀主累劈80萬元後，終以1,170萬元沽出，單位7年帳面蝕讓568萬元，貶值幅度近33%。



傲瀧銀主盤1170萬沽

利嘉閣地產分行首席聯席董事歐柏倫表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧6座中層E室，實用面積約968平方呎，屬三房套連工人套房間隔，望內園及山景，屬銀主盤。銀主最初以1,250萬元叫價放盤，單位累減80萬元，終以1,170萬元沽出，呎價約12,087元。

至於新買家為投資者，由於息口向下，計劃買樓保值，因見單位叫價吸引以及屋苑保養佳，決定入市。

西貢清水灣傲瀧。(資料圖片)

單位7年貶值近33%

據悉，原業主於2018年以約1,738.7萬元一手買入單位，單位至今7年，是次轉手帳面蝕讓568萬元，單位期內貶值近33%。

百分百蝕讓 最勁一伙7年帳蝕近半

翻查資料，傲瀧年初至今全部二手成交均蝕錢。如連同是次成交，最少錄21宗蝕讓個案，蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室，屬三房戶，實用面積968平方呎，於今年4月以1,000萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕49%，樓價近乎腰斬。