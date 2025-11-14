公屋致富！粉嶺祥華邨兩房180萬沽　 13年大賺一球半、升值6.7倍

新界公屋有價，粉嶺祥華邨一個兩房公屋單位，以未補地價180萬元沽出，較2012年買入價約23.42萬元，帳面大幅上升約6.7倍。



利嘉閣分行高級經理羅富欽稱，上述成交為粉嶺祥華邨祥樂樓低層2室，實用面積約443方呎，屬兩房間隔，望園景。新買家為外區客，心儀單位間隔四正，屋苑交通便利，周邊有商場及街市，於是洽購。

業主早前以未補地價198萬元放售單位，議價後以180萬元成交，成交呎價約4,063元。

2012年未補地價23.42萬買入

據悉，原業主於2012年以未補地價約23.42萬元買入單位，是次轉手帳面獲利逾156萬元，期內物業升值約6.7倍。

他補充，該屋苑現有約30個單位放盤，未補地價的單位，最低入場費由約95萬元起。

粉嶺祥華邨。（楊嘉朗攝）