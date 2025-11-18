旺角新興大廈遺產貨劈價60萬、回報8.8厘 550呎賓館劏5間客房
撰文：黃祐樺
出版：更新：
雖然樓市氣氛好轉，不過個別拍賣盤依然要劈價求售。旺角新興大廈遺產貨新近減價60萬元或15%，以338萬元連租約重新推出拍賣，如以目前月租2.5萬元計，料租金回報為8.8厘，單位17年亦升值1.25倍。
內籠擠迫、劏開5間客房
是次拍賣為旺角彌敦道新興大廈1710單位，屬遺產貨，將透過忠誠拍賣於本周三（11月19日）推出，實用面積556平方呎。
據單位圖片所見，單位內籠較為擠迫，設有5間客房，客房內分別設有單人或雙人床，均有獨立洗手間。
+2
減價60萬重推 料租金回報逾8.8厘
據知，目前有租客承租經營賓館並已簽下5年租約，其租約至2030年，月租約2.5萬元。該單位曾以398萬元叫價推出，惟最終收回。今遺產承辦人減價60萬元以338萬元重新推出，呎價為7,158元，以月租約2.5萬元計，料租金回報逾8.8厘。
據了解，單位業主早於2008年4月以約150萬元購入單位，單位17年至今，如以338萬元沽出，單位期內升值1.25倍。
佳明粉嶺北映薈擬加推30至40伙招標 夥經絡按揭推置業按揭優惠CCL升0.98%報141.72點 分析：樓價反覆向上、第四季目標143.02點七十年代做小販起家 投資者5000萬放售旺角西洋菜南街舖公屋致富！粉嶺祥華邨兩房180萬沽 13年大賺一球半、升值6.7倍買樓保值？投資者趁低入市 1170萬買傲瀧三房銀主盤 7年貶值33%