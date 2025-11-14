七十年代做小販起家　投資者5000萬放售旺角西洋菜南街舖

核心區商舖空置率輕微回落，零售市況略為好轉，有投資者放售旗下主要街道舖位。商舖資深投資者葉兆球持有的旺角西洋菜南街地舖，新近以5,000萬元放售，較21年前買入價高出67%。



利嘉閣（工商舖）地產商業部/商舖部及投資部高級區域董事蔡偉樑稱，獲業主委託連租約放售旺角西洋菜南街1A至1K號百寶利商業中心地下4號舖位，面積約304平方呎，意向售價約5,000萬元，折合每方呎售價約16.4萬元。

蔡氏指，物業門寬約10呎，現由連鎖電訊商承租，每月租金收入約19.2萬元，若以現時租金計算，回報率約4.6厘。

業主為投資者葉兆球、2004年買入價2998萬

翻查資料，上述舖位原業主為E N G LIMITED，公司董事為商舖資深投資者葉兆球，早於2004年9月以2,998萬元買入該舖位。即最新意向價較21年前買入價高出2,002萬元或67%。

旺角西洋菜南街1A至1K號百寶利商業中心地下4號舖位

七十年代偷渡來港擺地攤做小販起家

葉兆球為一名商舖資深投資者，他曾接受傳媒訪問表示於七十年代由內地偷渡來港，當時於觀塘瑞和街一家酒樓門口擺地攤做小販起家。多年後成為物業投資者，並在2013年斥資9,430萬元買入上述酒樓巨舖。該巨舖為瑞和街28至48號地下D舖及A一、B閣樓，地下1,000平方呎，閣樓約6,500平方呎，面積合共7,500平方呎。

觀塘瑞和街。（陳諾希攝）

2013/14年期間斥2億狂掃5新盤單位

而在2014年，葉兆球再高價買入豪宅，以8,205.4萬元買入九龍站君臨天下3座高層戶，成交呎價約4.87萬元。據悉，在2013年至2014年期間，葉兆球累積斥資逾2億元買入5個盤單位。