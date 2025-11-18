深井豪景花園逾千呎海景三房戶1148萬沽 持貨14年蝕一成｜多圖
撰文：蔡偉南
出版：更新：
深井豪景花園錄得高價成交個案，一伙實用面積逾千呎的三房大單位，以1,148萬元沽出，不過依然較14年前買入價1,286萬元，帳面蝕讓逾一成。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交為豪景花園28座中層A室，實用面積1,379平方呎，開則三房兩廳另加多用途套房設計，成交價1,148萬元，折合呎價8,325元。
新買家為為青山公路沿線用家，買家物色青山公路沿線海景大單位已久，適逢樓市轉好，銀行利息回落，所以決定購入單位。加上有親友在同座居住，加快決定購入。屋苑設有邨巴及小型商場。方便日常基本需要。
2011年買入價1286萬
原業主於2011年以1,286萬元購入上述單位，持貨14年，是次轉讓帳面是蝕138萬元或約10.7%。
深井麗都花園全海景三房 用家398萬執平貨 呎價不足七千｜多圖「97蟹貨」重災區深井浪翠園有錢賺 一手業主持貨32年賺4成離場深井碧堤半島兩房599萬沽 原業主持貨17年升值93%深井碧堤半島兩房598萬速沽 一日吸6組客睇樓 皆為一原因......業主363萬「租轉賣」深井浪翠園兩房、貶值3成 收租4年都補唔返