深井豪景花園逾千呎海景三房戶1148萬沽　持貨14年蝕一成｜多圖

深井豪景花園錄得高價成交個案，一伙實用面積逾千呎的三房大單位，以1,148萬元沽出，不過依然較14年前買入價1,286萬元，帳面蝕讓逾一成。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交為豪景花園28座中層A室，實用面積1,379平方呎，開則三房兩廳另加多用途套房設計，成交價1,148萬元，折合呎價8,325元。

新買家為為青山公路沿線用家，買家物色青山公路沿線海景大單位已久，適逢樓市轉好，銀行利息回落，所以決定購入單位。加上有親友在同座居住，加快決定購入。屋苑設有邨巴及小型商場。方便日常基本需要。

2011年買入價1286萬

原業主於2011年以1,286萬元購入上述單位，持貨14年，是次轉讓帳面是蝕138萬元或約10.7%。