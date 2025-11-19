大手客撻訂全層SPRING GARDEN 4伙、涉資4000萬　五日輸200萬訂金

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 新近錄四宗撻訂個案，全屬同一層單位。翻查資料發現，發展商曾表示在次輪銷售有4組大手客買全層四伙單位，因此不排除今次4伙訂撻單位屬其中一組大手客買入，惟最終5日後選擇棄購，料遭發展商殺訂199.3萬元。



大手買家次輪買近4000萬買4伙

據成交紀錄冊顯示，是次4宗撻訂單位位於18樓A室至D室，實用面積243平方呎至398平方呎，屬一至兩房間隔，當中B室及C室屬連附傢俬現樓示範單位。

該四個單位於2025年11月8月樓盤次輪銷售時沽出，合共涉資約3,985.3萬元，成交價分別由887.6萬元至1,294萬元，成交呎價高達29,897至32,101元，並採用180天現金優惠付款計劃。

5日後撻訂料輸近200萬訂金

惟該批單位在5日後錄「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，反映買家已棄購，料最終遭發展商每個單位各殺訂5%，料合共涉及199.3萬元。

↓↓18樓B單位連附傢俬現樓示範單位↓↓

18樓C單位連傢俬現樓示範單位。