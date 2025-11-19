太古城三房戶劈價近六球沽　兼平市價三成　原因竟是......

二手市場錄得特殊低價成交。藍籌屋苑太古城一伙三房單位叫價1,600萬元放售，由於單位屬於無樓契，故業主減價572萬元或約35.8%，終以1,028萬元沽出，呎價約11,150元，較市價平約25%至30%。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，涉及單位為太古城美菊閣高層E室，實用面積922平方呎，採三房間隔。單位屬舊裝修，向南，望市景及部份園景。

屬「無契樓」 買家未能承造按揭

代理透露，業主早前以1,600萬元放盤，單位屬無契樓物業，買家未能承造按揭。因此業主累減572萬元或約35.8%，終以1,028萬元沽出單位，呎價約11,150元，較市價平約25%至30%。

上手持貨40年 帳賺954.2萬

據悉，原業主於1985年以73.8萬元一手買入單位，持貨40年，是次沽貨帳面獲利954.2萬元，賺幅近13倍。

涉及單位為太古城美菊閣高層E室，實用面積922平方呎，採三房間隔。(資料圖片)