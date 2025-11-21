屯門滿名山兩房512萬沽　9年轉手帳蝕84萬　今年最勁一宗輸近一半

二手市場以蝕讓為主，屯門滿名山有兩房戶最新以512萬元蝕沽。據悉，原業主持貨9年轉手仍帳蝕84萬元或貶值14%。



晉誠地產姚頌溏表示。是次成交為滿名山滿庭第3座低層D室，實用面積587平方呎，屬兩房間隔，望屋苑內園及泳池景，原業主最初以525萬元叫價放盤，經議價後終以512萬元沽出，成交呎價8,722元。至於，新買家為外區上車客。

據知，原業主在2016年9月以596萬買入，持貨至今9年轉手，帳面蝕讓84萬元，單位期內貶值14%。

↓↓滿名山滿庭第3座低層D室↓↓

今年最勁一伙輸近一半離場

翻查資料，滿名山年初至今全部二手成交均蝕錢。如連同是次成交，最少錄37宗蝕讓個案，蝕幅由6%至47%不等。最勁一宗為滿庭第12座低層E室，屬三房戶，實用面積971平方呎，於今年4月以880萬元沽出，原業主持貨5年帳蝕780萬元或47%，樓價近乎腰斬。