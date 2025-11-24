油塘柏景峰周五次輪再賣150伙 最平一房折實價427萬起
由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，公佈新一份銷售安排，將於周五（28日）展開次輪銷售150伙。
周五次輪銷售的150伙全數為標準單位，包括29伙1房、119伙2房、以及2伙3房1連儲物室單位。若扣除最高15%折扣，該批單位折實價由427.4萬至950.7萬元，折實呎價由14,108至16,448元。
入場單位為3座8樓C7室，實用面積293平方呎，一房間隔，折實價 427.4萬元，折實呎價 14,589元。
最低呎價單位為1座6樓A8室，實用面積375平方呎，兩房間隔，折實價529萬元，折實呎價14,108元。
