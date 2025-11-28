明賺實蝕！原業主為換樓835萬沽影岸．紅三房　5年僅升5萬

二手市場轉旺，惟仍不少蝕讓成交。當中東涌藍天海岸第3期影岸．紅，一伙三房套單位放盤5個月累減55萬元，最終以835萬沽出。上手業主持貨5年，單位僅升值5萬元，如扣使費料明賺實蝕離場。



影岸．紅三房套835萬沽

中原地產高級分行經理彭成裕表示，是次成交為東涌藍天海岸第3期影岸．紅A座中層A室，實用面積780平方呎，屬三房套間隔，望內園泳池及少量海景。原業主為換樓，最初在今年6月以890萬元叫價放盤，新近以835萬元沽出，呎價10,705元。換言之，單位放盤5個月累減55萬元易手。

東涌藍天海岸。

有感供樓負擔減輕入市

至於，買家為同區租客，因鍾情東涌居住環境，以及見近期息口回落有感供樓負擔減輕，遂決定買入自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為787萬元，而恒生估價則為865萬元，即最新成交價在估價之內。

5年賺5萬 料扣使費明賺實蝕

據知，原業主2020年以830萬元買入單位自用，持貨至今約5年，是次轉手帳面獲利5萬元，單位期內微升0.6%，惟如連同基本使費及入市時稅款，料屬明賺實蝕。